Una trobada de feina acaba amb un home a l’hospital en ser atacat per un altre amb un llevataps

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria, un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit un altre amb un llevataps i haver-li causat lesions en diferents parts del cos, una d’elles, la que inicialment semblava revestir més gravetat, a l’abdomen. Els fets van tenir lloc divendres en el marc d’una trobada amb companys de feina, a Pal.
En un moment donat, els dos homes haurien discutit acaloradament i, minuts després, quan la víctima estava marxant, l’agressor l’hauria atacat per l’esquena amb el llevataps. A més de la ferida a l’abdomen, l’home tenia altres lesions en un avantbraç i una espatlla i va haver de ser ingressat a l’hospital. L’avís a la Policia es va donar des del centre mèdic, quan l’home va ser atès per ferides causades amb un estri punxant.