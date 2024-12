Una trentena de sanitaris i 60 M€ per a l’ampliació de l’hospital

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

L’ampliació de l’hospital de Meritxell, on ara hi ha un aparcament a l’avinguda Fiter i Rossell, serà realitat en 4 o 5 anys. Aquesta és la previsió amb què treballa la direcció general del SAAS, que compta que la inversió sigui d’uns 60 milions d’euros. La directora, Meritxell Cosan, reflexiona que han de “sobreviure 4 o 5 anys tal com estem”, tot i que hi ha “àrees que estan patint més, com l’hospital de dia que té molta manca d’espais o Urgències”. Així ho publica aquest dimarts el digital AndorraDifusió.

La idea és que l’ampliació comuniqui físicament amb les dependències actuals. D’aquesta manera, a la planta zero es mantindria Urgències, la nova menys 1 estaria ocupada del tot per l’hospital de dia i, on ara hi ha aquest servei, s’hi reubicaria radiologia. A la planta menys 2 hi haurà l’UCI i el bloc quirúrgic i obstètric. Tot plegat, no requerirà un augment significatiu de personal.

La direcció ha de valorar encara si s’ha d’ampliar l’àrea d’hospitalització. Actualment disposa de 126 llits, amb possibilitat de créixer amb una desena més. Un creixement que, en aquest cas, sí requeriria més professionals.