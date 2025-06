Una trentena de jugadors, al Wagr Aravell Andorra Open by JMLara per a entrar a l’Alps Tour

L’Aravell Golf Club Andorra. Foto: FGA

Prop de 30 jugadors amateurs competiran del 19 al 21 de juny en el WAGR Aravell Andorra Open by JMLara, una competició que tindrà com a al·licient per als participants que els dos primers aconseguiran una plaça per a competir la setmana següent en l’Aravell Andorra Open by Creand, prova del circuit Alps Tour que no estiguin inscrits a la competició i que tinguin un handicap menor a 2,4.

El WAGR Aaravell Andorra Open by JMLara es disputarà, només en categoria masculina i serà puntuable pel World Amateur Golf Rànquing. Es jugarà en la modalitat d’Stroke Play a 54 forats, és a dir, 18 forats cada un dels tres dies de competició.