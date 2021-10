Una trentena de joves sense graduat estrenen la nova Formació Professional

Aquest dijous a la tarda s’ha reunit la Comissió Legislativa d’Educació, on la ministra Ester Vilarrubla ha anunciat que a aquest curs escolar s’han matriculat 10.749 alumnes, xifra que representa un 1,19% menys que el curs anterior. La ministra també ha ressaltat l’estrena de la nova Formació Professional Inicial, on també tenen cabuda aquells joves entre 16 i 18 anys que no tenen el graduat de segona ensenyança. Hi ha tres branques i més del doble dels alumnes que s’hi han matriculat responen a aquest perfil, concretament 32 en comparació als 15 que tenen el títol.

Un altre dels temes més destacats de la reunió ha estat la voluntat de comptar amb titulacions sobre competència digital ciutadana. L’objectiu, segons Vilarrubla, és “unificar criteris i reduir la bretxa digital entre la població”. La previsió és tenir publicat el decret que ho recull abans del desembre i el següent pas serà treballar l’oferta formativa per a aquelles persones que vulguin preparar-se per a les proves. En aquest sentit, el pronòstic és que les primeres es facin el setembre de 2023.

En el marc del Pla Nacional d’Infància i Adolescència, s’han fet enquestes a infants i joves per saber quines són les seves principals preocupacions i propostes. De la franja d’edat de 8 a 16 anys, s’han recollit 1.500 respostes i de 16 a 18, 300. Vilarrubla ha ressaltat que es tracta d’unes xifres molt elevades que permeten saber què pensa i demana el col·lectiu i, per exemple, un els temes que més preocupa és el de l’assetjament escolar.

En aquest sentit, una de les peticions ha estat la de no banalitzar la problemàtica, sobretot per part dels adults. Per la seva banda, Vilarrubla ha dit que és necessari “escoltar, que no és el mateix que sentir” i ha fet una crida perquè tothom sigui molt conscient d’activar els mecanismes per frenar-ho de seguida que es detecti el mínim indici. També es vol treballar aquesta qüestió de forma general entre tots els sistemes educatius i s’està plantejant una trobada per tal que totes les escoles, i fins i tot docents a títol individual, puguin participar-hi per compartir estratègies de prevenció i d’actuació. Per a la ministra serà una iniciativa molt interessant per debatre i plantejar diferents estratègies i maneres de fer en l’àmbit educatiu.