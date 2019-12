Embolicar és la part més laboriosa d’un regal. Per això són molts els voluntaris que aquests dies fan torns a Santa Maria del Fener per tenir tots els paquets a punt i que cap nen es quedi sense joguina.

Quan queden cinc dies perquè Ses Majestat arribin a Andorra, hem estat amb els ajudants de Melcior, Gaspar i Baltasar.

“A Andorra hi ha pobresa encara que la gent no la vegi”, assegura Guillem Varas. Ell és un dels voluntaris que ajuden a embolicar regals per a que cap nen es quedi sense joguina aquest Nadal. Irina Oliva també ha volgut col·laborar per “la innocència i la il·lusió dels més petits”. Zoe Pelayo va decidir juntament amb una amiga seva afegir-se a la campanya a través de l’escola.

Una trentena de joves de diferents escoles hauran passats aquests dies per les dependències de Càritas a Santa Maria del Fener per convertir-se en ajudants de Ses Majestats els Reis d’Orient i preparar paquets de joguines i regals solidaris, un voluntariat molt necessari. Així ho destaca l’encarregada d’acció social de Càritas, Assumpció Grifoll. Indica que han rebut “uns 530 regals per a 170 infants”. Els dies 2 i 3 continuaran embolicant regals.

Cada dia és un dia especial i, com destaca el voluntari Eduard Muñoz, treballen amb la il·lusió que volen que rebin els més petits, i és que el de Reis “és el dia més esperat de l’any”.

I és per això que posant-se en la pell dels destinataris i pensant en cadascuna de les famílies els voluntaris escullen tres regals per a cada infant esperant que, amb ells, aprenguin i es diverteixin.

La campanya de recollida de joguines arriba a la 27a edició amb l’esperança que un any més compleixi el seu desig i que els paquets que avui emboliquen siguin un bocí de felicitat al 2020.