Una trentena de comerços de la Seu participen en la campanya ‘Cap infant sense il·lusió’

Aquest dissabte 4 de desembre es posa en marxa la campanya solidària de recollida de joguines noves i altres articles ‘Cap infant sense il·lusió’ amb l’objectiu que nens de la Seu d’Urgell i comarca en situació de vulnerabilitat rebin almenys un regal per a Reis.

Enguany s’hi han sumat novament en aquesta campanya, que va renovar l’any passat la seva filosofia per tal de poder recollir joguines noves i altres productes comprats a la Seu i comarca, un total de 31 comerços, entitats i clubs esportius del territori, en concret 18 establiments comercials, 11 clubs esportius i 2 entitats. ‘Cap infant sense il·lusió’ estarà activa fins al 24 de desembre.

Així ho han explicat en roda de premsa l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, i la regidora de Comerç, Núria Tomàs, juntament amb el president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, Miquel Àngel Sánchez, el president del Club Cadí Canoë-Kayak, Marc Vicente, i el president del Club Esportiu Ciutat de la Seu, Antonio Garcia, tres de les entitats que col·laboren en aquesta campanya.

‘Fem la carta als Reis’

Marian Lamolla ha explicat que des de Serveis Socials de la Seu i de la comarca s’està treballant amb els infants en situació de vulnerabilitat perquè participin en l’activitat ‘Fem la carta als Reis’. Aquests nens redactaran la seva carta per tal que a la nit de Reis rebin almenys un regal de tot allò que han posat a la seva carta. Val a dir que en la campanya de l’any passat es van beneficiar uns 90 infants.

Per la seva part, Núria Tomàs ha remarcat que amb ‘Cap infant sense il·lusió’ s’hi beneficia no només els nens que ho necessiten sinó també el comerç de la Seu, Oliana, Organyà i Coll de Nargó. La idea és poder ampliar la tipologia dels articles a recollir, és a dir, que no només siguin joguines sinó que també es puguin comprar productes de papereria, llibreria, així com roba infantil, d’esport, entre d’altres.

Cada comerç o establiment dedicat a algun d’aquests articles i que ha volgut participar en la campanya tindrà una caixa elaborada per a l’ocasió. Tothom que vulgui fer una donació per als infants podrà comprar un article a un dels comerços col·laboradors i dipositar-lo a la caixa de l’establiment on fa la compra.

Els comerços col·laboradors

En la campanya ‘Cap infant sense il·lusió’ hi participen un total de 18 comerços de l’Alt Urgell: 14 a la Seu, 2 a Organyà, 1 a Oliana i 1 a Coll de Nargó.

La Seu d’Urgell : Pepe i Dalda Joguines, La Casa de les Joguines, Seu Sport, Tot Esports, M&M Sports, Llibreria Purgimon, La Salvat, Papereria 4 Fulls, Papereria Papers i Llibreria Carlin, i les botigues de roba infantil Sol i Lluna, Petits Gegants, la Baldufa-Moda, i Atico 30.

: Pepe i Dalda Joguines, La Casa de les Joguines, Seu Sport, Tot Esports, M&M Sports, Llibreria Purgimon, La Salvat, Papereria 4 Fulls, Papereria Papers i Llibreria Carlin, i les botigues de roba infantil Sol i Lluna, Petits Gegants, la Baldufa-Moda, i Atico 30. Organyà : Cal Pagès i Cal Lluís.

: Cal Pagès i Cal Lluís. Oliana : Llibreria La Pelli.

: Llibreria La Pelli. Coll de Nargó: Botiga Mercè.

Cap Infant sense il·lusió és una col·laboració entre el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell comerços de la Seu, Organyà, Oliana i Coll de Nargó, així com els clubs esportius Sedis Bàsquet, Club Cadí Canoë Kayak, Club Esportiu Ciutat de la Seu, Club Hoquei i Patinatge Artístic Cadí-la Seu, EDFOR, la Seu d’Urgell FC, Futbol Club Pirineus, Atlètic Club la Seu d’Urgell, CF Organyà, CF Coll de Nargó i CE Oliana, i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i Caser Residencial.