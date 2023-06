Una topada deixa KO Joan Vinyes a Zanvoort

Joan Vinyes amb el número 13 (FotoEsport)

Joan Vinyes no va poder celebrar, com hagués volgut, el seu sant en el circuit de Zandvoort (Països Baixos). El pilot de Baporo Motorsport va topar de manera frontal contra un rival, que va aparèixer de manera imprevista, mig creuat a la pista. Es portaven transcorreguts 20’ de la primera carrera del meeting.

L’abandó en aquesta carrera i no poder participar en la segona cursa (diumenge dia 25), va significar que no hi havia temps material de reparar el Porsche. Van ser les conseqüències d’un toc espectacular que no va tenir conseqüències físiques per als pilots.

Després de passar les habituals revisions mèdiques després d’un incident d’aquestes característiques, Vinyes ens relatava com va ser: “Estava en plena lluita per la tercera posició del podi PRO-AM, quan en apartar-se lleugerament el rival que em precedia, anàvem pràcticament enganxats, va aparèixer, sense temps a reaccionar, un altre rival que s’havia sortit de la pista, el seu Porsche va tornar al recorregut i es va quedar mig creuat a la pista en sentit contrari. L’impacte frontal per part meva, a la seva zona davantera dreta, va ser inevitable”.

Vinyes, que va abandonar la zona de l’accident pel seu propi peu, després de ser autoritzat pel metge de l’assistència ràpida del circuit, va apreciar de manera ràpida que la seva participació a Zandvoort, enguany, havia finalitzat. “Era evident que la mecànica del Porsche estava molt tocada. En el que a mi es refereix, per experiència, tenia clar que després d’un toc en el qual passes de 120 a 0 km/h en dècimes de segon, el dolor muscular l’endemà és notable”.





Un inici prometedor en el circuit holandès

Fins al moment de l’incident relatat, tot s’havia desenvolupat segons el guió previst a priori, amb lleugers canvis produïts per incidents en la pista. En els entrenaments lliures el millor crono, 1’40”299, va quedar a 1” del millor temps de l’any passat, però Vinyes tenia clar el motiu: “En aquesta edició era una única mànega d’1 hora. Si no hi ha incidents, no és un inconvenient, però aquesta vegada, una bandera vermella a 15’ del final, va fer que es donés per finalitzada la sèrie i en el nostre cas ens vam quedar sense poder provar, en condicions, els reglatges amb pneumàtics nous”.

En els entrenaments oficials va quedar reflectida la millora de Vinyes a Zandvoort. Va parar el crono en 1’38”896 a 4 dècimes del seu predecessor directe Aaron Mason, El líder, Nador Sacha (1’37”330), va ser el més ràpid. Era evident segons el pilot andorrà: “Amb una graella molt nombrosa (31 pilots) i diferències mínimes entre la majoria, la carrera serà molt complicada en un traçat tan selectiu”. Va encertar de ple.

S’imposa passar pàgina, començar a gaudir de les merescudes vacances i el proper mes d’agost (dies 11, 12 i 13), tornar-ho a intentar, en aquesta ocasió, en un altre escenari mític dels Països Baixos, el Circuit d’Assen.