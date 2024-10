Una setantena de pisos de lloguer assequible estaran disponibles, enguany, per a adjudicar

La ministra Conxita Marsol i la directora de l’INH, Marta Alberch (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha exposat la planificació del Govern en relació amb l’estat de situació del parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible, que es preveu que en un termini de tres anys pugui comptar amb més de 400 pisos. Marsol ha destacat que bastir i nodrir el parc públic forma part del conjunt de mesures que l’Executiu està impulsant per a afrontar de manera decidida la problemàtica de l’habitatge.

Entrant al detall, la ministra ha anunciat que durant les properes setmanes el parc públic ja comptarà amb 68 pisos que podran ser adjudicats per part de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) abans de finalitzar l’any entre les persones inscrites al Registre d’habitatges de preu assequible. Es tracta dels edificis Tobira (27 habitatges) i del carrer Roureda de Sansa (14 habitatges) d’Andorra la Vella, de l’antic hotel Pellicer de Canillo (23 habitatges) i de l’edifici situat al carrer Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria (4 habitatges).

Conxita Marsol ha explicat que la xifra total d’habitatges disponibles aquest 2024, una setantena, s’alinea amb les persones inscrites al Registre que compleixen els requisits. I és que, tal com ha explicat la directora de l’INH, Marta Alberch, les sol·licituds rebudes fins a la data s’enfilen fins a les 354, de les quals 52 són favorables, 198 desfavorables i 73 es troben en procés de valoració. “De les que es troben pendents, estimem que puguin passar a favorables entre 15 i 20”, ha apuntat. D’aquesta manera, les sol·licituds favorables de 2024 arribaran a la setantena, una xifra que s’ajusta a la setantena de pisos disponibles aquest mateix any.

Així, ha posat en relleu la ministra, la previsió del Govern permetrà donar una resposta immediata a la majoria de les persones inscrites al Registre que compleixen amb els requisits, gràcies a un parc públic planificat per a donar resposta a les necessitat més urgents.

En aquest sentit, Marsol ha recordat que el Registre es va obrir ara fa 6 mesos amb uns supòsits d’accés restrictius per tal de d’atendre a les unitats familiars “que tenen més risc d’exclusió residencial”. Posteriorment, a l’agost, es va ampliar als joves de 35 anys o menys que desitgen emancipar-se de la llar familiar, les persones acollides per la família com a conseqüència d’un procés de separació o divorci, o aquelles que viuen en establiments hotelers o allotjaments turístics de forma temporal o permanent. És a dir, la voluntat, ha afirmat Conxita Marsol, és adequar i flexibilitzar els requisits d’accés al Registre per a donar resposta progressivament als ciutadans, prioritzant inicialment els que tenen més necessitats.

Precisament, pel que fa a la projecció de creixement del parc públic en els propers anys, la ministra ha assenyalat que es preveu acabar el 2025 afegint 106 pisos més (20 a Encamp, 70 a Arinsal i 16 a Aixovall -Sant Julià de Lòria-); el 2026 amb 95 pisos més (44 a Andorra la Vella -Borda Nova 1-, 48 a Ordino -2 blocs- i 3 a Sant Julià de Lòria); i entre el 2027 i el 2028 amb 143 pisos (33 a Escaldes-Engordany, 70 a Andorra la Vella -40 a la Borda Nova 2 i 30 al Cedre de Santa Coloma- i els 40 pisos tutelats de Sant Julià de Lòria). Assolint més de 400 habitatges, repartits per totes les parròquies del país.

Marsol ha emfatitzat que l’habilitació del parc públic per a lloguer assequible del Govern complementa amb les mesures que l’Executiu ha aprovat al llarg dels darrers anys; com ara la pròrroga dels contractes de lloguer fins el 2027 o el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que preveu posar més pisos al lloguer residencial procedents dels habitatges buits o d’alguns apartaments que actualment disposen de llicència turística.

D’entre els 354 sol·licitants del Registre, 16 hi han renunciat, 13 s’han arxivat i 2 presenten alguna incidència. Els motius principals per a desestimar les candidatures són destinar menys del 30% dels ingressos al lloguer, ser resident de menys de 5 anys, superar els ingressos màxims o no acreditar un contracte de lloguer.





Lloguer assequible al Pas de la Casa

La directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge ha aprofitat la compareixença per a exposar que hi ha hagut dues sol·licituds de residents que han postulat per a viure a l’edifici del Pas de la Casa cedit pel Comú d’Encamp per a prioritzar l’ús dels pisos als residents del país. La ministra ha agraït al Comú d’Encamp la cessió dels apartaments, la majoria dels quals retornaran a la corporació encampadana perquè es puguin destinar a allotjar persones que en les properes setmanes arribaran al país per a treballar durant la temporada d’hivern.