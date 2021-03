Una setantena de participants en la XXXIa Marxa Andorra Fons de la Festa del Nòrdic a Naturlandia

Una setantena de participants s’han donat cita aquest diumenge al matí a les pistes d’esquí de l’estació de La Rabassa – Naturlandia per prendre part en la 31a edició de la Marxa Andorra Fons. L’esdeveniment s’engloba dins la Festa del Nòrdic, un acte de caràcter ludicoesportiu que normalment consta de dues proves més: l’esquí cross i el biatló, i que enguany no s’han dut a terme. No obstant això, els més fidels han pogut competir en els dos circuits preparats per a l’ocasió, un de 5 km i un altre de 10 km.

D’aquesta manera, clubs d’esquí nòrdic del Pirineu, així com membres del NEC (Naturlandia Esquí Club) s’han donat cita aquest diumenge, en aquesta temporada tan atípica. Els esquiadors han agraït la celebració d’aquesta trobada, pel seu caràcter social, i al mateix temps han elogiat l’estat de les pistes, que han estat condicionades intensivament per l’equip de Naturlandia durant la setmana passada. La prova ha comptat amb un protocol específic adaptat i validat pel Govern, segons la situació actual de la pandèmia de la Covid-19.

Pel que fa als resultats, els guanyadors en categoria 10 km masculins han estat Sadurní Betriu, Marc Alonso i Aniol Borrell; en femení han estat Olga Grau, Mireia Galceran i Júlia Pueyo. Pel que fa als resultats de la cursa de 5 km masculins, el podi ha estat per a Marc Colell, Biel Balcells i Ot Bertran, mentres que en categoria femenina, les guanyadores han estat Joana Puig, Alexandra Pereiro i Aurem Pagés. Finalment, la família que ha fet el millor temps ha estat Cal Rei, formada per Bernat Sellés, Piluca Gasch, Martina Sellés i Lluís Sellés, en segon lloc han acabat la Família Melsió, amb Feliu Melsió, Marta Pallerola i Bernat Melsió, i en tercer lloc, Magui Team, amb Roc Martín, Dolo Guitart i Sergi Martín.

L’activitat a l’estació de Naturlandia continua amb els preparatius per acollir els Campionats del Món de Triatló, que tindran lloc els dies 19, 20 i 21 de març a les instal·lacions de la Cota 2000.