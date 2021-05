Una seixantena d’infants participen de les activitats de Pentecosta del comú d’Encamp

El Comú d’Encamp finalitza avui divendres una setmana plena d’activitats per infants i joves de la parròquia en motiu de les vacances de Pentecosta. Una seixantena d’infants de 6 a 12 anys, i joves, de 13 a 16 anys, han participat a les activitats organitzades des del Departament de Joventut i Esports. L’oferta de lleure s’ha desenvolupat principalment a les instal·lacions de l’Àrea de Jovent d’Encamp i a l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa, però amb dues sortides a la natura, amb una excursió de tot el dia al Llac d’Engolasters, i una sortida amb els més grans de l’Espai Jove, al circuit del Pas de la Casa on van passar tot un matí conduint karts en el circuit d’entrenaments i curses.

El fil conductor de les activitats d’enguany anava lligat a les emocions, i mitjançant la visualització de la pel·lícula “Inside Out” s’han desenvolupat una sèrie de manualitats, activitats, jocs,…per completar un programa d’activitats adequat a l’edat dels participants i que els motivés a la participació.

Xavier Fernàndez, conseller de Joventut i Esports ha fet una “valoració molt positiva de les activitats de la setmana de Pentecosta, on no podem oblidar que cal seguir complint amb les mesures de prevenció per la COVID-19, i per tant, un cop més agrair a les famílies i als monitors la capacitat d’adaptació”.

El conseller ha avançat que “de cara a l’estiu, i amb la mateixa línia d’adaptar les activitats, tornarem a organitzar les colònies a la Baronia i les activitats diàries del 4X15” amb “algunes novetats però amb l’esperit de sempre“, fet que les ha convertit en un referent després de més de 30 anys.