Una seixantena de casos actius de coronavirus a la Seu, sis dels quals hospitalitzats

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 62 casos actius de coronavirus, dels quals 56 estan aïllats als respectius domicilis i els 6 restants romanen ingressats a la Fundació Sant Hospital. Sobre aquesta darrera dada, des del centre mèdic han valorat positivament el fet que aquest divendres s’ha notificat dues noves altes de pacients que han superat la malaltia, de manera que des de l’inici de la segona onada -a l’agost- ja s’ha donat 56 altes. Pel que fa a contactes directes no positius confinats, ara mateix són 105.

Tot i aquesta reducció gradual de casos, aquests darrers dies han estat marcats per un repunt dels indicadors de propagació del virus. Segons l’actuació de dades d’avui divendres, a la Seu el risc de rebrot està ara a 410 punts (+5 respecte d’ahir i gairebé el doble que divendres passat, quan estava a 211), mentre que la velocitat de reproducció a set dies (Rho7) se situa a 1,57, quan ara fa una setmana estava tan sols a 0,61.

La mateixa evolució s’ha observat a l’Alt Urgell, on ambdós indicadors estan respectivament a 376 i 1,38 (divendres passat estaven a 226 i 0,72). A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, l’EPG està a 441 i la Rho7 a 1,09. I a nivell de tot Catalunya, les respectives mitjanes són de 185 i 0,95; a diferència del Pirineu, amb una tendència estable o a la baixa.

Tot i aquests indicadors, la situació actual presenta dades positives com que ara mateix a l’Alt Urgell no hi ha cap grup escolar confinat (a la resta de l’Alt Pirineu n’hi ha 14) i que el percentatge de positius en els nous tests es manté molt baix (només un 1,46%), després que aquest divendres s’han completat els cribratges d’Organyà i Coll de Nargó i que la setmana passada se’n va fer a la Seu i Oliana.

Evolució setmanal de nous casos

Una altra dada positiva és que l’Alt Urgell es manté per segona setmana per sota del límit vermell de nous casos setmanals (menys de 200/100.000 habitants; és a dir, 2 per cada mil persones) i, per tant, es manté a la zona groga (al voltant dels 150), segons les Dades Obertes recopilades per l’analista Gerard Giménez i Adsuar.

En canvi, a la Cerdanya, l’ajornament de la temporada d’esquí no ha servit perquè la comarca surti de la zona vermella i ara torna a estar al voltant dels 3 nous casos per cada mil habitants (300/100.000). De la seva part, arran del brot a la residència de Tremp, el Pallars Jussà també està al voltant de 300/100.000, tot i que millora respecte del 1.000/100.000 a què va arribar la setmana passada.

Ben al contrari, l’àrea formada pel Pallars Sobirà, l’Aran i l’Alta Ribagorça presenta ara mateix la millor evolució no només del Pirineu sinó de tot Catalunya, atès que s’han consolidat en el nivell verd (menys de 50/100.000), cosa que equival a un risc baix. En la mateixa situació positiva estan l’Alt Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, el Garraf, el Baix Penedès, les Garrigues, el Montsià, el Priorat i la Terra Alta.