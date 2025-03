Una resident a Andorra detinguda per un accident mortal

Tall a la C-16, a Cercs, aquest dissabte, a causa d’un accident mortal (Imatge: SCT)

Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona resident a Andorra, de nacionalitat ucraïnesa, com a presumpte responsable d’un accident de trànsit que s’ha saldat amb la mort d’una altra dona, de 59 anys, que anava en un altre vehicle. Els fets s’han produït aquest dissabte a la C-16 al terme municipal de Cercs, al Berguedà.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, cap a les 12 del migdia es va rebre l’avís que hi havia hagut un xoc frontal al punt quilomètric 102 de l’Eix del Llobregat, a prop del túnel de Cercs. Per causes que ara s’investiguen, el cotxe que conduïa la resident andorrana, i que anava en direcció nord, va envair el carril contrari i va topar amb un vehicle que circulava en direcció contrària. A causa del xoc, va morir una dona de 59 anys, veïna de Barcelona, que anava de passatgera a la part posterior d’aquest altre cotxe.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers i diverses unitats dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Berga, a més d’ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. Es dona la circumstància que en aquell punt els dos sentits de circulació estan separats per pilones de plàstic.

Aquest diumenge l’arrestada ja ha passat a disposició judicial. Tot i això, de moment està en vigilància en un centre mèdic, perquè ella mateixa figura entre les cinc persones que van resultar ferides a causa del xoc. Se l’acusa d’un delicte d’homicidi imprudent.