Una quinzena de joves participen en una nova edició del Circuit de Tennis d’Andorra

Jornada de formació de la base de la Federació Andorrana de Tennis (FAT). Una quinzena de joves participen aquest cap de setmana en una nova jornada del Circuit de Tennis d’Andorra. La trobada serveix perquè els joves tenistes andorrans comencin a tenir el primer contacte amb la competició i acull, des d’aquest dissabte i fins diumenge als més menuts del país. En concret, una vintena de tenistes de les categories prebenjamí, benjamí i aleví que s’han reunit a la Viktory Academy a l’Aldosa de la Massana.
“Per a nosaltres aquests dies són molt importants perquè formen part del projecte de base que impulsem des de la federació. L’objectiu és promoure el tennis des de ben petits i que puguin créixer amb aquest esport.” El president de l’ens federatiu, Gerard Blasi, ha afegit que “estem molt contents amb la participació, els clubs estan molt implicats i els nens responen amb moltes ganes. El Circuit Nacional ens permet treballar el tennis des de la base i això és fonamental per a promoure el futur d’aquest esport al país”.