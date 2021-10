Una quarantena d’usuaris celebren l’aniversari del menjador per a la gent gran de l’Hostal Calones

Una quarantena d’usuaris de l’Hostal Calones, ja sigui residents als pisos per a la gent gran o bé persones jubilades de la parròquia que dinen habitualment al menjador, han celebrat aquest dimecres al migdia el quinzè aniversari ajornat d’aquest projecte que va iniciar el Comú d’Andorra la Vella el 2005. L’any 2020 s’havia de celebrar la festa amb motiu dels 15 anys de vida del menjador social, però es va haver d’ajornar a causa de les restriccions sanitàries imposades per la pandèmia. Finalment s’ha fet aquest migdia amb un dinar al Centre de Congressos al qual ha assistit la corporació, encapçalada pels cònsols Conxita Marsol i David Astrié, i per la consellera de Social, Meritxell Pujol. Per això, la festa s’ha batejat amb la celebració dels 15 (+1) del Calones.

La cònsol major, Conxita Marsol, s’ha adreçat als assistents destacant la importància de poder-se retrobar plegats, un primer pas per començar a reprendre amb una certa normalitat les habituals festes de celebració que es fan durant l’any amb la gent gran de la parròquia. En aquest sentit, ha dit que aquest col·lectiu ha estat dels que més ha acusat la pandèmia i que el Comú ha de donar suport i “acompanyar la gent gran que és la que ha fet gran el país”.

Els actes han començat amb una missa a l’església de Sant Esteve, durant la qual s’ha tingut un record per a les persones difuntes durant la pandèmia. Posteriorment s’ha ofert el dinar, que ha estat amenitzat pel duet musical Versió original.

L’Hostal Calones compta amb 15 habitatges de lloguer que s’adjudiquen a persones jubilades i autònomes de la parròquia que estan soles a un preu adaptat a la seva renda (paguen el 25% dels seus ingressos en concepte de lloguer). Tots els pisos estan ocupats i hi ha llista d’espera. Per aquest servei, que es va posar en marxa el 2008, hi han passat 130 usuaris diferents. Es va iniciar tres anys després que el menjador destinat a la gent gran, al qual acudeixen cada migdia una llarga quarantena d’usuaris.

Conxita Marsol valora el servei com a molt necessari perquè són espais de retrobament de la gent gran, on poden conversar i fer-se companyia, a banda de gaudir d’un àpat equilibrat a un preu reduït.

El menjador del Calones, que compta amb 6 persones adscrites al servei, va reobrir fa uns mesos després del tancament per la pandèmia. Actualment, es fan dos torns de dinar en taules de 4 persones separades amb una distància d’1,5 metres, i els usuaris utilitzen mascareta a l’entrar i sortir de l’espai.