Una quarantena de padrins d’Encamp s’informa dels ajuts i serveis per a la gent gran del Govern

El Cafè del Poble d’Encamp ha acollit, aquesta tarda de dimecres, una xerrada sobre els ajuts, les prestacions i els serveis que hi ha actualment destinats a la gent gran. La sessió ha comptat amb l’assistència d’una quarantena de persones que han volgut informar-se sobre la cartera de serveis per a la gent gran del Govern, així com del funcionament de l’aplicació Andorra Salut, entre altres temes que han despertat interès entre els assistents.

L’acte s’ha organitzat en col·laboració amb el Govern d’Andorra i la Federació de la Gent Gran i ha comptat amb l’assistència de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, que just ahir va començar la ronda de trobades per tots els comuns. La trobada ha comptat també amb el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, i el president de l’associació de gent gran d’Encamp, Antoni Berengueres.

La xerrada ha estat adreçada a majors de 60 anys i ha tractat temes com el certificat digital, el servei d’ajuda a domicili, la pensió de solidaritat, la tarja Magna o els ajuts econòmics puntuals, entre d’altres.