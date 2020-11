Una proposta artística andorrana, per primera vegada al Congreso Iberoamericano de la Cultura

La Fundació ONCA presenta el seu espectacle Música per la memòria al VII Congreso Iberoamericano de la Cultura (Mèxic 2020), que es fa dins del marc de la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que presideix Andorra, i que tindrà lloc del 4 al 8 de novembre d’enguany. El diumenge 8 de novembre, a les 15 h, serà el torn de la proposta artística andorrana i els diferents participants al congrés tindran l’oportunitat de visionar la proposta musical generada des de la Fundació ONCA amb la complicitat d’Ordino Clàssic.

Per primera vegada, el Principat d’Andorra presenta un espectacle al Congreso Iberoamericano, a demanda del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra. Segons els organitzadors del certamen, les activitats han de complir una de les dues premisses: ser de temàtica iberoamericana o de temàtica nacional, o d’ambdues. Segons Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA, “en el moment que el Ministeri ens va fer l’encàrrec, ens vam trobar de ple en el procés de creació d’un dels espectacles ideats per Ordino Clàssic. Música per la memòria compleix amb els dos requisits demanats pels organitzadors, ja que el programa musical se centra amb música de boleros d’autors iberoamericans i la dramatúrgia gira al voltant d’una història d’amor que culmina a la festa major d’Ordino“.

Segons Joan Hernández, coordinador del programa destinat a les persones de la Fundació ONCA, “la música té una força inabastable, és el darrer record que oblidem i té el poder de fer-nos reviure aquells moments que se’ns han aferrat a la memòria; en escoltar les primeres notes d’aquella cançó de joventut, retornem al nostre passat amb un somriure d’orella a orella”.

Música per la memòria està protagonitzat per un quintet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violins), Elias Porter (viola), Carolina Bartumeu (violoncel) i Òscar Llauradó (contrabaix), acompanyats de Lluís Cartes (percussió) i dels actors Ivan Caro, en el paper del Bartolí, i Laura Castro, en el paper de la Dèlia. La proposta compta també amb la col·laboració d’Arxius Nacionals d’Andorra en la cessió d’imatges de les festes majors d’antuvi.

L’espectacle, que compta amb la direcció escènica de Joan Hernández i amb els arranjaments musicals de Santiago Pereira, proposa un programa dedicat especialment al record d’aquelles cançons que ballaven els nostres padrins i, en aquest sentit, vol retre un sentit homenatge a la gent gran del nostre país, que és qui més ha patit durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19. El programa del concert està carregat de nostàlgia amb cançons com Angelitos negros, Dos gardenias, Bésame mucho, El reloj, Somos novios, Fumando espero o Historia de un amor, entre altres.

L’enregistrament es va realitzar el dissabte 17 d’octubre a càrrec de Mira Audiovisual i compta amb la sonorització i il·luminació de Jordi Botey. L’espectacle es va estrenar el diumenge 18 d’octubre, a les 12 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino, en el marc d’Ordino Clàssic.