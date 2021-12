Una productora cinematogràfica prepara la seva primer pel·lícula amb tecnologia deepfake

Nano, la reconeguda productora xilena, agrega als seus projectes una pel·lícula l’impacte de la qual radicarà en l’ús de la nova tecnologia denominada deepfake. Aquest programari ha gaudit de popularitat en els últims anys a causa del seu ús humorístic, no obstant això, ara s’emprarà en un projecte cinematogràfic que involucra a diversos professionals de l’entreteniment xilè.

Els deepfakes són tendència des del 2017, any en què diferents vídeos falsos de celebritats van començar a viralitzar-se. Aquest tipus de contingut va cridar l’atenció, perquè encara que semblava real, estava lluny de ser-ho. Avui dia la complexitat del programari i la seva intel·ligència artificial que l’acompanya es va reduir, tornant-se accessible per a tota mena d’usuari. El seu ús s’està ampliant gràcies a aplicacions per a cel·lular amb aquesta tecnologia.

Aprofitant el fenomen deepfake, Nano, la productora coneguda pels seus vídeos humorístics sobre la realitat local xilena, va anunciar la creació d’una pel·lícula amb temàtica zombi on s’utilitzarà aquesta tecnologia.

El deepfake promet ser una de les grans novetats del projecte, perquè s’emprarà en l’edició per a agregar els rostres dels actors xilens a les escenes de la pel·lícula “La nit dels morts vivents” (1968).

“Com en el seu moment ho va ser la tecnologia 3D, la hiperrealitat que ofereix el deepfake promet ocupar un lloc privilegiat en la postproducció de pel·lícules taquilleres. Encara que vam veure l’aplicació de canvi de rostre en “El curiós cas de Benjamin Button” (2008) i “El senyor dels anells” (2001), la tendència futura sembla indicar que iniciarà la creació d’actors i actrius netament digitals”, segons exposen els experts en pel·lícules i sèries del portal BlurayHunt.

D’acord amb la productora, l’estrena està prevista per al 13 de gener del pròxim any. El director del film, Cristóbal Ross, va afirmar que l’encant de la pel·lícula radica en la transformació del clàssic de terror de George A. Romero en una comèdia amb un humor molt xilè.

Disney se suma a la intel·ligència artificial del deepfake

Disney va presentar en el Simposi Eurographics sobre Rendering la seva recerca sobre el deepfake i els seus estudis per a augmentar els megapíxels, perquè fins al moment aconsegueixen una qualitat decent només en les pantalles mòbils. La companyia de Mickey Mouse ha aconseguit passar d’una resolució de 256 x 256 px. a 1024 x 1024, la qual cosa permet utilitzar-ho com a aliat en pel·lícules i sèries.

Per Tecnonews