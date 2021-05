Una plaça pública i un parc infantil completen la reforma de l’avinguda Príncep Benlloch

L’avinguda Príncep Benlloch disposa d’una nova zona de descans i esbarjo a l’altura del número 41. Es tracta d’una plaça pública construïda sobre una plataforma elevada, sota de la qual s’ha aprofitat per dotar d’un nou equipament infantil als veïns dels voltants. El parc, amb accés des del carrer de Tobira, consta de diversos punts de joc per a infants i està obert al públic entre les 8 i les 21 hores.

El Comú d’Andorra la Vella ha adequat aquesta nova zona en una parcel·la de 110 metres quadrats amb l’objectiu d’oferir una àrea d’esbarjo al barri i completar la reforma de l’avinguda que es va dur a terme el 2019.

Des d’aleshores, la zona compta amb voravies més amples (la mitjana és de 2,5 metres a banda i banda), un nou enllumenat que també incorpora LED a la voravia, contenidors soterrats, passos de vianants elevats per pacificar el trànsit (la zona ha passat a ser de 30 km/h), punts d’estacionament de rotació amb un període màxim de 30 minuts per afavorir l’activitat comercial, i una àrea d’aparcament per a motos i una altra de càrrega i descàrrega.

El cost dels treballs de construcció de la nova plaça pública i del parc infantil ha estat de 169.199 euros.