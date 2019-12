Aquest divendres a la tarda s’ha inaugurat la vint-i-vuitena edició del Saló de la infància i la joventut a Encamp. Enguany s’estrenen diverses activitats, com ara la pista d’obstacles de 50 metres i el circuit d’educació viària per als més petits. El programa s’allargarà fins a l’1 de gener i continuarà del 3 al 5 al Pas de la Casa.

Simuladors, jocs tradicionals, videojocs, inflables… Una nova edició del Saló de la infància i la joventut arriba al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp. El programa inclou diversos tallers, espectacles i activitats lúdiques i esportives per a totes les edats amb l’objectiu d’esdevenir un referent d’oci durant les vacances de Nadal tant per a la gent del país com per a turistes. “Fa dos o tres anys que la veritat és que creixem poc però tot i això continuem creixent i l’objectiu és superar els 7.000 visitants”, desitja el cònsol major, Jordi Torres.

Una de les novetats de l’edició d’enguany és un circuit d’educació viària que pretén introduir als més petits en el coneixement dels senyals que ens trobem al carrer.

També s’estrena una pista americana de 50 metres plena d’obstacles. A més de la vintena de jocs de gran format, a la sala de festes i de congressos grans i petits poden fer un passeig per la Lluna, volar o participar en una competició de tirs lliures de bàsquet a través de simuladors.

En els darrers dies del saló a Encamp, que s’allargarà fins a l’1 de gener, l’esport serà el protagonista. S’organitzaran entrenaments i partits amb la col·laboració del Morabanc Andorra, la Federació d’Handbol i el Club Voleibol d’Encamp. Del 3 al 5 de gener les activitats es traslladaran al Pas de la Casa.