Una persona ferida per una explosió de gas en un pis a Oliana

Segons informen els Bombers de la Generalitat de Catalunya a través de les seves xarxes socials, diferents efectius estan treballant al carrer Amadeu Vives d’Oliana (Alt Urgell) a causa d’una explosió de gas en un pis. Els Bombers hi han destinat sis dotacions. De la seva banda, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) també hi és present amb tres ambulàncies.
Segons les primeres informacions, hi hauria una persona ferida (un home) que està sent atès pels equips de salvament. Segons els Bombers, les lectures de gas a l’interior del pis són negatives. D’altra banda, estan valorant possibles danys estructurals a l’immoble.