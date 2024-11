Una performance per cloure la mostra sobre Mark Ryden a la Sala d’Exposicions del Govern

Cartell anunciant la performance a càrrec de Los Torreznos (SFGA)

Amb motiu de la clausura de l’exposició ‘Mark Ryden. Surrealisme pop i art lowbrow’, a la Sala d’Exposicions del Govern, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i l’Ambaixada d’Espanya a Andorra han organitzat per a aquest dissabte, dia 2 de novembre, a les 19 hores, un acte dirigit a tots els públics.

L’activitat anirà a càrrec del grup madrileny Los Torreznos, que farà una performance sota el nom ‘El Arte’ a través de la qual reflexionaran de forma irònica i humorística sobre el concepte de l’art contemporani. Aquest grup és una figura clau de la performance a Espanya i són autors d’obres tan rellevants com ‘La cultura’, que va ser reinterpretada dues vegades per Emma Regada i Lua Roca, amb gran èxit d’assistència, a la Sala d’Exposicions del Govern.

L'entrada a l'activitat és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament a l'adreça electrònica acciocultural@govern.ad.





Una retrospectiva al tomb de Mark Ryden i el surrealisme pop

Aquesta exposició, que es va inaugurar el febrer i que tanca les portes aquest diumenge 3 de novembre, té com a comès acostar al públic andorrà, i en particular, al més jove, el surrealisme pop i l’art ‘lowbrow’. Aquest corrent artístic es caracteritza per la barreja d’elements de la cultura pop amb imatges extravagants i inquietants i, Mark Ryden (Estats Units, 1963) n’és considerat “el rei”. L’artista retrata la realitat a través de mons fantàstics, en què barreja tècniques pictòriques tradicionals amb temàtica de la cultura popular, l’univers infantil i l’estètica victoriana.