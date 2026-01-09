Una parella és detinguda en un hotel per agredir-se mútuament

El passat dilluns, dia 5 de gener, a Escaldes-Engordany, una dona i un home, no residents de 33 i 36 anys, respectivament, van ser detinguts per la Policia per un delicte contra la integritat física i moral, en l’àmbit domèstic. Efectuant un servei de patrulla, els agents van ser requerits a crits per una dona des del balcó del primer pis d’un establiment hoteler. Aquesta va manifestar que havia estat agredida per la seva parella.
En accedir ràpidament a la cambra, i parlar els agents del servei de l’ordre amb els implicats, aquests van manifestar que havien tingut una discussió verbal que va anar pujant de to fins derivar en una agressió mútua.