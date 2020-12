Una nova web informarà i aproparà la candidatura d’Andorra per esdevenir reserva mundial de la biosfera

El Govern posarà en funcionament del nou portal web www.andorrabiosfera.ad per apropar a la ciutadania el procés que s’ha iniciat perquè Andorra sigui considerat de manera íntegra el primer país del món Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Així ho ha informat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la sessió ordinària del Consell de Ministres que s’ha celebrat aquest dimecres.

El nou portal web pretén donar informació sobre què és una reserva de la biosfera i per què és important per Andorra. A més, també es busca donar visibilitat al procés de candidatura i les seves diferents fases, publicitar els diferents documents que vagin generant-se en el marc del procés, vehicular una part del procés participatiu així com també poder resoldre dubtes al voltant del projecte en format de preguntes i respostes freqüents.

Assolir la candidatura permetria consolidar els ecosistemes de tot el país que a més tenen una rellevant diversitat biològica i cultural amb l’objectiu de fomentar solucions per conciliar la biodiversitat amb el desenvolupament econòmic, la investigació i l’educació de manera sostenible. Actualment, hi ha 701 Reserves Biosfera en 124 països, de les quals 21 son transfrontereres. La voluntat de l’Executiu és poder tenir enllestit el dossier final per poder-lo entregar als organismes internacionals l’abril del 2022.