Una nova remesa de Pfizer es destinarà a la vacunació dels joves a partir de 16 anys

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres al migdia davant els mitjans de comunicació per actualitzar la situació sanitària de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. Ho ha fet acompanyat telemàticament pel doctor Federico Martinón, que exerceix d’assessor del Govern en l’estratègia de vacunació davant la situació epidemiològica i sanitària actual.

Martínez Benazet ha anunciat que l’arribada d’una nova remesa de vacunes Pfizer procedents d’Espanya, prevista a principis de la setmana vinent, que es destinarà a la vacunació de les franges d’edat més joves de la població. “Amb les vacunes Pfizer podrem iniciar la vacunació als joves a partir de 16 anys i seguir fins a prop dels 30 anys”, ha explicat el ministre, que ha posat en relleu la importància de començar a vacunar els joves en un context de baixa incidència del virus.

El titular de Salut ha afegit que, a més, en paral·lel se seguirà amb la campanya de vacunació que s’està duent a terme actualment i que ja concerneix als ciutadans de menys de 40 anys. D’aquesta manera, ha apuntat, s’aconseguirà vacunar progressivament a tota la població susceptible de rebre el vaccí contra la COVID-19.

Una estratègia que ha avalat el doctor Martinón, que ha fet una crida als joves d’Andorra a inscriure’s a la plataforma del Govern per rebre la vacuna. “Les vacunes funcionen i funcionen molt bé”, ha afirmat Federico Martinón, que ha ressaltat que la millora de la situació sanitària al Principat es deu, entre d’altres, a l’avanç del pla de vaccinació. Les vacunes, ha reiterat, “són molt segures i efectives”.

Actualització sanitària 4 de juny

Pel que fa a les dades d’afectació de la pandèmia, des de l’inici el total de casos registrats al país és de 13.758 persones (+6). Les altes se situen en 13.534 (+7) i el nombre de defuncions es manté en 127. La taxa de reproducció d’aquest divendres és de l’1.03. Hi ha 97 casos actius (-1), 5 d’ells ingressats a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (+1). No hi ha cap pacient ni a l’UCI ni a la planta COVID-19 habilitada a El Cedre.

Pel que fa al Pla de vacunació, Joan Martínez Benazet ha informat que es van posar 931 dosis, i des de l’inici de l’administració se n’han posat un total de 39.482 –28.546 primeres dosis i 10.936 segones–. Actualment hi ha 44.825 persones inscrites a la plataforma –es pot fer a www.govern.ad/preinscripcio o al 775019– per rebre el vaccí.

A partir de dilluns el Centre únic de vacunació augmentarà el nombre de taules disponibles de 6 a 10, donat que es preveu que es puguin arribar a citar prop de 2.000 persones entre les que han de rebre la primera injecció i els que s’han de revacunar. A més, també s’ha habilitat una altra zona d’espera posterior a la vacunació i s’ampliarà el nombre de personal perquè l’augment de cites no impliqui un augment d’espera ni una saturació.

Finalment pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 3 aules sota vigilància activa parcial i 5 en vigilància passiva.