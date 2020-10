Una nova mort que havia contret coronavirus eleva les víctimes a 54

Segons ha informat el Ministeri de Salut el seguiment del brot detectat ara fa una setmana a la residència Salita ha permès detectar nous positius en coronavirus SARS-CoV-2 al centre. Així, en la repetició de proves als usuaris que van mantenir contacte amb els positius de la setmana passada –tots localitzats a la mateixa planta de l’edifici– s’ha detectat el virus en sis usuaris més, també tots residents al mateix pis.

Un d’aquests usuaris estava ja en la fase final de la seva vida i ha mort en les darreres hores. La seva mort no està provocada pel coronavirus, però des del ministeri s’han comptabilitzat des de l’inici de la pandèmia les víctimes que morien amb el virus contret i no a causa del virus, pel que la defunció d’aquesta persona eleva la xifra a 54.

Els cinc residents de Salita que han resultat positius seran traslladats aquest mateix dijous a la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari del Cedre, on ja s’hi van traslladar els 9 positius provinents de Salita detectats la setmana passada.

Paral·lelament al cribratge de seguiment de Salita, les autoritats sanitàries realitzen periòdicament cribratges a tots els centres sociosanitaris i residències del Principat, tant per als usuaris com per als treballadors.