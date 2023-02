Una nova iniciativa cerca democratitzar la informació geogràfica

Un cotxe utilitzant un navegador (Pexels)

Avui dia, ja m’estranya que algú em pari pel carrer per a preguntar una adreça, alguna cosa que recordo com més freqüent fa uns quants anys i que, jo mateix, havia fet alguna vegada. Fins que van arribar els telèfons intel·ligents i els sistemes de mapes, primer amb Nokia Maps i més endavant amb Google Maps, sistema que empro actualment.

La necessitat de solucions de mapes, traçat i seguiment de rutes, i indicacions geogràfiques per a diversos dispositius – i no només per a telèfons intel·ligents -, i l’interès de diverses empreses de posicionar-se estratègicament en aquest sector, ha fet que diverses companyies s’interessin per a disposar de la seva pròpia oferta de serveis, però que la captació i actualització de les dades sigui una tasca costosa.

Paral·lelament, i com en altres àrees de l’extens i divers món de la tecnologia, han sorgit iniciatives lliures en aquesta àrea, com Open Street Maps, que es basen en les aportacions de voluntaris i en el suport d’empreses.

Precisament per a proporcionar aquestes dades tan valuoses, i amb la qualitat requerida, tant a les empreses com a les iniciatives lliures, ha nascut la Fundació Overture Maps, una entitat creada sota l’empara de la Fundació Linux i cofundada per Amazon, Meta, Microsoft, i TomTom.

Malgrat que molts mitjans de comunicació han posicionat aquesta iniciativa com una rival a Google Maps, i el fet que la companyia de Mountain View no es compti entre les seves fundadores i sí, en canvi, algunes de les seves principals competidores, Overture Maps no busca crear un nou servei que faci la competència a Google Maps, o alimentar solament a la competència d’aquest, sinó oferir dades geoespacials de qualitat en obert per al seu ús per part de tot el món.

Per a generar aquestes dades, Overture Maps es nodrirà dels seus propis mitjans i, per tant, de les dades que generi, però també d’altres fonts obertes a les quals pugui accedir, facilitant que aquestes dades siguin accessibles i, en conseqüència, estalviant a empreses i iniciatives diverses, la tasca d’unificar i treballar dades dispars procedents de fonts diferents.

Per a convertir-se en membre d’aquesta organització, les entitats públiques (governamentals) i les organitzacions sense ànim de lucre no hauran de pagar res, mentre que els altres membres hauran de pagar una quantitat de 3.000, 300.000 o 3.000.000 de dòlars anuals, segons el nivell que desitgin tenir i els recursos als quals vulguin accedir.





Per Tecnonews