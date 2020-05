Una nova defunció i cinc altes és el balanç d’aquest dijous de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. Així, en termes acumulats des de l’inici de la pandèmia, hi ha hagut 47 víctimes mortals, 752 persones afectades -una més que ahir- i 526 pacients curats.

Ingressats a l’hospital hi ha 14 persones, 5 d’elles a la unitat de cures intensives on 4 requereixen de ventilació mecànica. Les dades hospitalàries reflecteixen la defunció per Covid-19 que s’ha produït en les últimes 24 hores, que era d’una persona ingressada a la UCI amb ventilació mecànica.

Les dades, que mostren una estabilitat, les ha presentades la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas.