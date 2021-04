Una noia ferida greu a la Seu després de caure des d’una teulada

Una noia va resultar ferida greu ahir divendres al migdia després de patir una caiguda des d’una teulada en un immoble de l’avinguda Salòria de la Seu d’Urgell.

Segons ha informat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), els fets es van produir pels volts de les 12.30 hores, en un immoble de l’avinguda Salòria de la capital urgellenca. Per causes que es desconeixen, la jove hauria caigut al buit després que cedís el sostre de la teulada on s’havia enfilat.

La jove va ser traslladada en helicòpter medicalitzat en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En el rescat de la noia també hi van participar tres dotacions terrestres del SEM.