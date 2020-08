Una motorista mor a la N230

El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la tarda hi va haver un accident de trànsit amb una víctima mortal a l’N-230 al terme municipal de Vielha (Vall d’Aran). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 19.13 h.

Per causes que encara s’estan investigant, una motorista va xocar amb la barrera de seguretat de la via. La van traslladar a l’Hospital de Vielha on ha mort aquesta nit. Es tracta d’una dona de 54 anys de nacionalitat francesa.

Arran de la incidència, es van activar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues dotacions dels Pompièrs de la Val d’Aran.