Una mascareta que tradueix al moment

Els dispositius que disposen de tecnologies de traducció entre idiomes que permeten el seu ús en temps real estan cada vegada més desenvolupats i acostant-se a poc a poc però ininterrompudament.

Tenint la tecnologia de traducció avançada, el format pot ser la clau del major o menor èxit d’uns aparells i sistemes sobre els altres. I, en aquest cas, el que ens proposa l’startup japonesa Donut Robotics és ‘aprofitar’ el fet que hem de portar mascareta, per a posar sobre aquesta una altra que es connecta amb el nostre telèfon intel·ligent, connectada a una app de traducció simultània.

D’aquesta manera, i a mesura que parlem, el nostre discurs va sent traduït en la pantalla del nostre telèfon intel·ligent, que podem anar mostrant al nostre interlocutor.

La mascareta (o, més correctament, ‘sobremascareta’) rep el nom de C-Mask, i no ens protegeix, ja que en la seva part davantera disposa d’uns orificis per a facilitar la respiració, per la qual cosa manté el requisit de portar una mascareta quirúrgica sota aquesta.

El que sí que conté són els micros i la connectivitat Bluetooth per a enllaçar-la amb el nostre telèfon i captar la nostra veu.

L’app mòbil, i veritable part ‘intel·ligent’ del sistema, és capaç de traduir, ara com ara, entre espanyol, anglès, francès, xinès, coreà, indonesi, tailandès, i vietnamita. A més, també ha estat pensada per a facilitar la interactuació amb Cinnamon, el robot de servei de la mateixa companyia.

El que no ha aclarit la companyia fabricant és si aquesta mascareta serà compatible amb altres serveis i aplicacions, com ara els assistents digitals de Google i Amazon, o per a altres aplicacions de dictat.

El preu de la C-Mask, que es vendrà inicialment al Japó, serà d’entre 40 i 50 dòlars, a més de requerir també d’una subscripció per al servei de traducció. Per a abril de l’any que ve Donut Robotics preveu començar a vendre-la en la resta del món.

Per Tecnonews