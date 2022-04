Una mala primera meitat condemna el FC Andorra davant el Betis B (3-2)

Els d’Eder Sarabia han pagat cara una primera part molt dolenta, on han encaixat tres gols, davant el cuer i no han estat capaços de capgirar el marcador. L’entrada de canvis a la segona meitat ha servit per retallar diferències, fins al 3 a 2, però ha estat insuficient per endur-se alguna cosa positiva de Sevilla.