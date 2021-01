Una hora més pels restaurants al migdia

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha fet públic aquest dimecres un decret que modifica la restricció d’horari de servei a taula per part dels establiments de restauració. D’aquesta manera, a partir de dijous, que serà quan entri en vigor la modificació, el servei a taula de dinar i sopar als restaurants estarà limitat a dues franges horàries: de les 11.30 a les 16 hores, i de les 19 a les 24 hores. Això representa que els clients i restauradors disposaran d’una hora més al migdia.

La resta del dia l’activitat econòmica quedarà limitada a la venda de productes per emportar. Excepcionalment, en el cas dels hotels i altres allotjaments turístics, es permetrà el servei d’esmorzar a taula exclusivament per als clients que hi pernoctin. Es tracta, per tant, d’una mesura que busca adaptar-se als clients francesos, ja que són els únics que ara mateix poden arribar a Andorra.

D’altra banda, cal assenyalar que el nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula als establiments de restauració és de dos, llevat que es tracti d’un nucli convivent superior. El nombre de persones es pot incrementar a un màxim de quatre a les terrasses a l’aire lliure i a l’interior dels locals durant els dinars i sopars, en la franja horària anteriorment esmentada.