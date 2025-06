Una forta calamarsada afecta el Principat (vídeos)

Captura del vídeo d’Àlex Van der Laan de la calamarsada caiguda a Andorra la Vella

Una forta calamarsada ha sorprès aquesta tarda de divendres, hores abans de la revetlla de Sant Joan, a vianants i conductors. La precipitació caiguda en alguns punts del Principat d’Andorra ha estat considerable, provocant les consegüents afectacions a la via pública.

Com es pot comprovar a les imatges d’Àlex Van der Laan, al seu compte de la xarxa social X, la calamarsada a Andorra la Vella ha estat ben important. També són realment espectaculars les imatges publicades per Météo Pyrénées de @marcfont21. No obstant això, la previsió del Servei Meteorològic Nacional pronostica un cel més aviat serè per a aquesta nit i matinada de Sant Joan.

https://twitter.com/alexmegapc/status/1937157481891012697