Una exposició i un documental commemoren els 50 anys de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu

Aquest dijous, 7 d’octubre, a les vuit del vespre, s’inaugura a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell l’exposició “50 anys de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, 1976-2025”, una mostra exhaustiva amb la qual es repassaran les cinc dècades d’història del festival més antic de música tradicional dels Països Catalans.
Comissariat per Jordi Pasques, amb l’exposició es podrà seguir un recorregut cronològic des de l’any 1976 -data de la primera edició de la Trobada- fins a la d’aquest estiu passat, amb més de 400 fotografies, cartells originals de les 50 trobades, documents històrics com telegrames i correspondència, i publicacions de l’Associació d’Acordionistes del Pirineu.
Durant la inauguració s’estrenarà també un documental commemoratiu amb imatges, sons i vídeos d’arxiu, així com amb entrevistes realitzades amb motiu del 50è aniversari. L’acte comptarà amb les intervencions de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, de la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, i de la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Estefania Rufach. Després del documental, Artur Blasco, fundador i impulsor de la Trobada al llarg del mig segle de festival, oferirà al públic assistent una visita guiada per l’exposició.
L’exposició estarà oberta fins al 7 de novembre, cada dia de la setmana, de 10 a 14 hores i de les 16 a les 20 hores.