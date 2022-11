Una exposició a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella mostra l’evolució històrica del temple

La mostra ‘La comunitat creix. El temple s’expandeix 1962-2022’, inaugurada aquest dijous, es troba a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella fins al 6 de gener amb motiu del 60è aniversari de la consagració de l’altar i l’ampliació de l’església.

La mostra es pot visitar fins al 6 de gener a l’església de Sant Esteve. La seva visita permet copsar les diferents transformacions que s’han realitzat al temple al llarg de la història, una de les més importants de les quals es va dur a terme el 1962. La inauguració de la mostra, organitzada conjuntament per l’Església de les Valls i el Comú d’Andorra la Vella, ha anat a càrrec de la cònsol major, Conxita Marsol, de l’arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, i de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

La gran reforma de l’església de Sant Esteve es va realitzar arran de l’encàrrec de l’aleshores arxipreste de les Valls, mossèn Lluís Pujol, a l’arquitecte català Josep Brugal. Una de les modificacions més importants, que ha posat en relleu la ministra Riva durant la seva intervenció, va ser l’obertura de la portalada principal a la plaça Príncep Benlloch, quan abans estava a l’actual Rambla Molines.

Des d’aleshores, tal com a destacat la cònsol major, Conxita Marsol, durant el discurs inaugural, l’església ha anat incorporant millores: als anys 70 s’hi va pintar la representació del martiri de Sant Esteve i es va restaurar la capella del Santíssim amb la descoberta a pedra vista de l’absis romànic, que és el més gran del romànic andorrà. La pila baptismal es va col·locar el 1987 al lloc actual, i als anys 1993-94, amb mossèn Blai al capdavant, i gràcies a l’aportació del Comú i dels fidels, es va col·locar sòl de marbre i es va instal·lar el retaule de Sant Joan presidint l’altar major. Fa 30 anys que es va pavimentar l’església, es va estrenar il·luminació, sistema de calefacció i es va millorar el llosat.

Conxita Marsol ha anunciat, en el seu parlament, que el Comú d’Andorra la Vella ja treballa amb l’Arxiprestat i el Govern per a dur a terme en un futur pròxim algunes actuacions a l’església de Sant Esteve per a millorar aspectes com la megafonia o el sistema de calefacció.

L’exposició inaugurada dijous, seguida d’una conferència de l’arxiver del Comú, Joan-Lluís Ayala sobre les transformacions del temple al llarg de la història, inicia un seguit d’actes amb motiu del 60è aniversari de la reforma del temple organitzats per la parròquia d’Andorra la Vella, que ha detallat l’Arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries.

Demà dissabte, 26 de novembre, a les 20.30 hores es farà la vetllada poètic-musical Tots som pelegrins, a càrrec del Trio Pirene amb composicions musicals d’Ignacio Ribas i el poema Pelegrí de Meritxell d’Esteve Albert. El dia de Sant Esteve, el 26 de desembre a les 12 h, l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, presidirà una missa d’acció de gràcies concelebrada amb els sacerdots de totes les parròquies i aquells que han exercit el seu ministeri a la parròquia en els darrers 60 anys. Els actes es clouran el 30 de desembre, el dia exacte quan al 1962 es va fer la consagració de l’altar i dedicació al culte de l’ampliació del temple, amb un concert d’orgue a les 21.30 hores a càrrec d’Aarón Ribas que clourà el cicle del Festival Orgue&nd.