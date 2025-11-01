Una experiència artística per a tots els sentits amb l’Art fet Joia a l’MCTA

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) acollirà una nova edició de l’Art fet Joia i un seguit d’activitats per a tots els públics que dialoguen amb l’exposició ‘Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen’. El cicle s’iniciarà el 15 de novembre amb un taller de bodegons de plastilina, inspirat en l’obra Bodegó del pintor madrileny Francisco Bores. En aquesta activitat oberta a tothom, els participants modelaran plastilina de diferents colors per a recrear l’obra, actualment exposada al museu.
El 20 de novembre, la marca de joies Shiori tornarà a presentar l’actual edició de l’Art fet Joia. La joieria d’autor tornarà a ser protagonista en una experiència que uneix art, música i emoció, amb les peces inspirades en les obres de l’exposició i que comptarà amb la participació de la violoncel·lista Mireia Planas.
Les activitats es clouran el 29 de novembre amb un taller de paisatge experimental, basat en el diàleg entre tres obres: Malvarosa. Valldemossa d’Eliseu Meifrèn, But de Source i Pintura-matèries de Modest Cuixart. A partir de la tècnica del paper mullat de colors, els participants exploraran formes, volums i textures per a crear el seu propi paisatge artístic.
PROGRAMA
Dissabte 15 de novembre: Taller: Natura viva. Crea el teu bodegó de plastilina.
- Per a tots els públics*
- Sessions dissabte: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h.
- Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
Dijous 20 de novembre: Segona edició de l’art fet Joia a càrrec de Shiori.
- Per a majors de divuit anys
- Sessions: A les 19 h i a les 20 h 30.
- Preu de l’activitat: 5 euros per participant
- Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
Dissabte 29 de novembre: Taller: Paper, aigua i color. Crea una pintura amb relleu.
- Per a tots els públics*
- Sessions dissabte: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800.
*Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.