Una Espanya que pensa en l’Eurocopa goleja la selecció d’Andorra (5-0)

Imatge del partit Espanya – Andorra (rtve)

Aquest dimecres a la nit s’han enfrontat, a l’estadi Nuevo Vivero de Badajoz, davant de 15.000 espectadors, les seleccions nacionals absolutes de futbol d’Espanya i Andorra. Es tractava d’un partit amistós que servia a ambdós conjunts per a rodar-se de cara als seus propers compromisos oficials. Els espanyols per a l’Eurocopa i els andorrans per a la Lliga de les Nacions. L’enfrontament ha finalitzat amb el resultat de 5 a 0 per a Espanya.

En l’estrictament esportiu, el partit ha tingut una primera part en la qual Andorra ha estat ben posicionada al camp defensivament i, gairebé, no ha concedit ocasions. Ha estat, Ayoze, qui ha marcat el gol dels locals a la sortida d’un servei de cantonada al minut 24 i, amb aquest avantatge, els jugadors del tècnic Luis de la Fuente arribaven al descans. Val a dir que, al minut 34, el tricolor, Ricard Fernández, (Cucu) ha tingut una ocasió per a igualar el matx.

Ja a la segona meitat, s’ha anat palesant la superioritat dels futbolistes espanyols -com es podia preveure- de tal manera que al minut 52 el basc Oyarzabal feia la segona diana per a Espanya. Poc després, de nou Ayoze, creava una seriosa de perill que no ha entrat gràcies a la defensa andorrana.

També a la segona part ha començat el ball de canvis per part dels dos combinats. I, el tercer gol per a Espanya arribava al minut 65, obra novament d’Oyarzabal després d’un contracop ben trenat. Als tricolors -que avui vestien de groc- els ha pesat encaixar el tercer. A partir d’aquí ha estat una festa espanyola perquè, el quart, també d’Oyarzabal, no trigava a pujar al marcador (minut 72). El jugador de la Reial Societat anotava, així, la seva tercera diana en el seu compte particular en una jugada embolicada dins de l’àrea que hagués hagut d’anul·lar-se per fora de joc.

Al 70, una combinació entre dos jugadors del Barça, Fermín, per a que rematés a plaer Ferran Torres, posava el cinquè en el lluminós. El partit ja s’estava fent llarg per als del Principat amb aquesta derrota tan àmplia.

Amb el temps reglamentari finalitzat, l’àrbitre només afegia un minut. El marcador ja no es mouria per a exhibir un 5 a 0 a favor d’Espanya.