Una esllavissada destrueix parcialment el camí principal d’accés al cim de la Pica d’Estats

Esllavissada en un tram del camí principal d’accés a la Pica d’Estats (Foto: Parc Natural de l’Alt Pirineu)

Una esllavissada ha destruït parcialment el camí principal d’accés al cim de la Pica d’Estats, al Pallars Sobirà, el sostre de Catalunya amb 3.143 metres. Segons ha informat el Parc Natural de l’Alt Pirineu, una forta tempesta que va caure diumenge, combinada amb la fusió de la neu, va provocar barrancades importants a la tartera de Sotllo, sota el cim.

L’afectació fa que en alguns trams calgui desviar-se del traçat. Per aquest motiu, es demana als excursionistes que tinguin previst fer cim els pròxims dies que extremin les precaucions. El Parc Natural, amb col·laboració de l’EMD d’Àreu, ja està treballant per a restaurar aquest tram. Caldrà redactar un projecte específic per a garantir la seguretat i continuïtat de l’itinerari.

La Pica d’Estats és coneguda per ser el cim més alt de Catalunya. Cada any milers d’excursionistes decideixen pujar-hi, sobretot durant els mesos d’estiu.