Una escultura homenatja l’esforç dels sanitaris durant la pandèmia de la Covid-19

L’obra, titulada ‘Gràcies’, es troba a la terrassa del davant del centre i consisteix en un professional de la salut portant en braços a una persona malalta.

D’aquesta manera l’escultor vol representar i deixar constància del gran esforç que ha fet el col·lectiu sanitari durant aquesta crisi, un tribut que també ha fet a altres centres sanitaris de Catalunya.

El director del SAAS, Josep Maria Piqué, creu “que la condició humana és tan estúpida que d’aquí uns quants anys ens haurem oblidat del que ha passat”. Per aquest motiu remarca la importància de “recordar com ho vam passar de malament per veure si podem aprendre alguna cosa”. I és que està convençut que “ens haurem d’acostumar que seran fenòmens que tornaran”.