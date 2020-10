Una donació particular permet a AUTEA tancar el finançament del programa “Suport a casa 6 a 9 anys”

Pocs dies després de presentar el nou programa “Suport a casa 6 a 9 anys” i de fer una crida a la col·laboració ciutadana per poder tancar el seu finançament, l’Associació d’afectats d’autisme d’Andorra (AUTEA) ha rebut una donació pel total de la quantitat demanada, 5.000 euros.

Amb aquesta aportació, més la rebuda la setmana passada de Gol Solidari, l’adjudicació rebuda del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i l’aportació d’AUTEA i les famílies, el programa ja compta amb el finançament necessari per cobrir el total del pressupost, de 14.880 euros. El particular que ha fet la donació ha demanat mantenir l’anonimat.

“Suport a casa 6 a 9 anys” ofereix atenció domiciliaria individualitzada per llars amb infants amb un trastorn de l’espectre de l’autisme de 6 a 9 anys, treballa de forma individualitzada dificultats funcionals i problemes de control de conducta a l’entorn natural de l’infant, la família.

Durant l’acte de presentació, la presidenta d’AUTEA, Inés Martí, va explicar que el programa pilot havia estat concebut inicialment per a 2 infants, però davant del nombre de peticions rebudes per participar per part de les famílies de l’associació amb infants que complien amb els requeriments descrits al programa i un cop validats els candidats conjuntament amb les professionals de Salut Mental del SAAS amb les que s’està coordinant el programa, es va decidir acceptar a les 6 famílies i buscar la part pendent de finançament.

Des d’AUTEA s’han referit al particular que ha fet la donació, com “una persona amb una gran empatia i una responsabilitat social encomiable. Gràcies a la seva generositat unes famílies que ho necessiten molt podran comptar amb una teràpia adequada per als seus fills, el que és un dret”.

El programa, que té una durada d’1 any, realitzarà una valoració abans del tractament i una altra després per poder recollir dades empíriques sobre l’eficàcia i l’impacte de les intervencions en l’infant i la família.