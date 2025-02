Una dona s’estimba amb el cotxe a l’estació de Pal

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

Aquesta matinada de divendres s’ha produït un aparatós accident de circulació a la parròquia de la Massana amb el resultat d’una dona ferida, la conductora d’un vehicle. El servei de Policia ha rebut l’avís alertat del sinistre de trànsit a les 6:15 hores. L’incident s’ha localitzat a l’aparcament de l’estació d’esquí de Pal, a la zona de la Caubella.

Segons fonts policials, en l’accident tan sols s’ha vist involucrat un únic vehicle. La conductora del mateix, una dona de 57 anys, ha caigut amb el cotxe per un petit barranc que hi ha en aquell indret, per la qual cosa ha hagut de ser traslladada a l’hospital a causa de les ferides.