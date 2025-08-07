Una dona de 91 anys resulta ferida en un accident a Juberri

Un cotxe accidentat
Aquest dijous al migdia hi ha hagut un accident de circulació, el qual s’ha localitzat a la carretera secundària número 130 (CS-130), a Juberri, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb una persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 11:57 hores d’avui.

Segons fonts policials, en l’incident viari només s’ha vist implicat un únic vehicle. Es tracta d’un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra i que era conduït per una dona de 91 anys. La conductora, que és veïna de les valls, ha resultat ferida en el sinistre.

