Una diada de Canòlich per celebrar el desconfinament

Últim dissabte de maig. Se celebra la festa de Canòlich. És el primer acte popular que coincideix amb el final del confinament. Aquest any la festa serà única per molts motius.

Així celebren els lauredians el final del confinament, amb el repartiment de pans del dia de Canòlich, que aquest dissabte més que mai pren un especial simbolisme.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, recorda que “es guardava un pa durant tot l’any amb la finalitat que no faltés mai el pa a casa”. Una tradició que “tots portem al cor.”, afegeix remarcant que després del confinament “aquest és un primer acte i no és qualsevol” que arriba en el moment en què “s’acaben les restriccions”.

Alguns amb cotxe, altres a peu han anat passant al llarg del matí per recollir el pa. Aquest dissabte, tot i estar tancat per evitar aglomeracions, n’hi ha que han volgut pujar al santuari, el dia que toca. Excepcionalment, aquest any el santuari ha obert tota la setmana per espaiar les visites, que han superat les 1.200.

La Covid-19 ha transformat la festa, també el tradicional àpat que molts faran a casa i en grups reduïts.

Canòlich arriba amb el final del confinament per convertir-se en el primer acte popular que demostra que hi ha altres maneres de celebrar.