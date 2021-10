Una de cada quatre sol·licituds del pla Renova s’enfoca a millorar el sistema de calefacció

El pla Renova és “l’eina pressupostària per finançar i fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables en l’edificació”, segons defineix el Govern en un comunicat de premsa. Un programa cada vegada més consolidat i amb una gran acceptació per part de la ciutadania. Així ho descriuen les últimes xifres registrades del pla impulsat aquest 2021 que ha rebut un total de 366 sol·licituds per un import total de 2.890.515,54 euros en concepte d’ajuts, el que suposa un 28% més respecte a les demandes realitzades durant l’any passat i la xifra mai assolida des de la posada en marxa del pla l’any 2011. “La ciutadania és conscient que cal avançar cap a la transició energètica i eficiència dels habitatges per reduir les emissions de CO2 i avançar cap a la neutralitat carboni”, ha emfatitzat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, durant la roda de premsa de tancament del programa.

Calvó ha celebrat “l’èxit del programa”, que un any més ha incrementat la dotació pressupostària inicialment prevista per fer front al màxim de sol·licituds. Així, la titular de Medi Ambient ha destacat que la dotació final per enguany és d’1.800.000 euros, el que suposa un increment del 48% respecte a la dotació total que es va donar per l’any 2020. “Creiem fermament en aquesta eina de canvi i d’impuls de la transició energètica que dona resposta a les necessitats de la ciutadania”, ha dit.

Entrant al detall, el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha desgranat que el 55% de les sol·licituds entrades van encaminades en la millora de l’eficiència energètica i el 24% per impulsar la instal·lació en habitatges d’energies renovables. Quant a energia solar, el programa d’enguany ha rebut sol·licituds d’ajut per l’impuls de 41 instal·lacions de plaques fotovoltaiques per un import sol·licitat de 346.431,87 euros. Això suposa que ja hi ha més de 110 instal·lacions d’aquesta energia al país, el que és equivalent al consum energètic de 752 llars.

Carles Miquel també ha destacat la bona acollida que han tingut les noves subvencions destinades a afavorir el canvi dels sistemes de calefacció actuals per sistemes més eficients i sostenibles. De fet, de les 366 peticions entrades enguany un total de 87 (23%, és a dir una de cada quatre) estan relacionades amb aquesta nova línia d’ajuts. Dins d’aquestes subvencions, 57 estan relacionades amb la instal·lació d’energies renovables (aerotèrmies, biomasses i solars tèrmiques). S’ha destacat que tot i que el programa incorporava enguany una línia específica per la substitució de calderes clàssiques (gasoil, gas propà) per d’altres de més eficients, l’usuari del programa ha preferit fer el pas cap a les energies renovables.

Finalment, Miquel també ha explicat que el programa també ha ajudat a posar al mercat de lloguer prop de 50 habitatges. Les bases del programa per enguany subvencionaven amb fins a un 15% de subvenció si les reformes es feien sobre un immoble que es destinés a lloguer. “La ciutadania que fa actuacions a casa té en compte el pla Renova i la reforma que impulsa és sempre millorant l’eficiència energètica i la reducció dels consums”, ha conclòs Miquel.

Més de 10 milions d’euros en ajuts

Les xifres globals assolides pel programa Renova des de la seva posada en marxa confirmen que és una eina totalment consolidada i utilitzada per la ciutadania. El pla Renova ha rebut 2.294 sol·licituds d’ajuts (2011-2021), s’han demanat 13 milions d’euros per ajuts i 16,6 milions d’euros com a préstec. Del total demanat, s’han atorgat 10,8 milions d’euros d’ajuts i 13,6 milions d’euros de préstec. Això ha suposat una repercussió econòmica sobre el teixit econòmic del país de 86 milions d’euros d’ençà de la posada en marxa del programa.