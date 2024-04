Una conferència sobre els greuges entre nobles recorda a la Seu el context social dels primers documents en català

Cartell anunciant la conferència del doctor Antoni Virgili (RàdioSeu)

La sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu, serà l’escenari avui divendres, dia 12 (a les 8 del vespre), de la conferència ‘Els greuges entre nobles: un reflex de la societat feudal’. La xerrada, organitzada per l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet, serveix per a commemorar el desè aniversari de l’inici de la divulgació dels Greuges de Guitard Isarn (senyor de Caboet), considerat com un dels documents més antics en llengua catalana.

La conferència la impartirà Antoni Virgili Colet, doctor en Història Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona. Virgili centrarà la seva xerrada en la conflictivitat que hi havia entre nobles dins la societat feudal, tot prenent com a referència el contingut dels primers textos jurídics i administratius en català, com ara greuges, capbreus o juraments de pau i treva.

Antoni Virgili ha estat professor d’Història Medieval a la UAB entre 1994 i 2022. Bon coneixedor dels processos de reconquesta i colonització feudal entre els segles XI i XIII, i especialment de la Catalunya Nova, destaca per la publicació dels treballs ‘Expansió i afermament del feudalisme al Baix Gaià, segles XI-XII’, i ‘Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Tortosa i la formació de la societat feudal (1148-1200)’, a més de dos volums del ‘Diplomatari de la Catedral de Tortosa’.

L’historiador ha destacat la importància en l’àmbit lingüístic d’aquests primers documents escrits en català. Tot manllevant les paraules del títol del llibre Lletres que parlen, de Jesús Alturo i Tània Alaix, assenyala que “el que mostren aquests documents és que la llengua catalana era d’ús social i emprada amb tota normalitat ja abans que fossin escrits”. Per això, es conclou que “som dipositaris d’una llengua mil·lenària que, més enllà de conèixer i d’usar, hem de protegir i estimar per a transmetre-la a les generacions futures si volem mantenir alguna esperança de seguir essent una nació”.





Nova jornada de portes obertes a Sant Serni de Cabó

D’altra banda, tot coincidint amb aquesta conferència a la Seu d’Urgell, l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet ha informat que aquest cap de setmana organitza una nova jornada de portes obertes a l’església romànica de Sant Serni de Cabó, on es conserva el facsímil dels Greuges de Guitard Isarn. El recinte es podrà visitar dissabte, dia 13, de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia.