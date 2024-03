Coberta del llibre infantil “Una ciutat a Mart”

Títol: Una ciutat a Mart

Escriptors: Sheddad KAID-SALAH FERRÓN; Guillem ANGLADA-ESCUDÉ; Miquel SUREDA ANFRES

Il·lustrador: Eduard Altarriba i Ribas

Editorial: Joventut

Pàgines: 56

Edat: A partir de 13 anys

Un llibre que ens aproxima al planeta Mart des de diversos punts de vista i que ens explica l’origen del seu nom, les seves similituds amb la Terra, les característiques de l’atmosfera i del clima de Mart o de les seves llunes, però que també tracta de les missions tripulades i dels múltiples problemes que cal superar per a un viatge tan llarg.

I, en aquest punt, s’inicien les hipòtesis que permeten imaginar com seran els viatges en el futur, quins seran els primers habitants de Mart i els reptes que suposa construir-hi un espai habitable per als humans, amb les seves escoles, oficines, estadis esportius, biblioteques i zones per a l’oci d’una ciutat que, pel que sembla, haurà de ser sota terra.

Tot plegat, partint del coneixement que tenim ara mateix sobre el tema, molt ben exposat en textos d’intencionalitat diversa, però sempre entenedors, que s’articulen amb molta eficàcia amb les il·lustracions, les infografies i els gràfics, que tenen una gran càrrega informativa, en una maquetació molt acurada.

Tractant-se d’un llibre de ciència escrit per científics, no cal ni dir que inclou referències als darrers estudis publicats i, també, una breu biografia dels autors que ens permet assegurar que estem davant d’una obra de tota solvència.





Mònica Baró / Clijcat / Faristol