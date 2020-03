Encamp ha acollit per primera vegada l’OTSO Trail Dog, una cursa que promou l’esport amb gossos, en la qual han participat més 50 persones acompanyades amb les seves mascotes.

La plaça dels Arínsols d’Encamp ha estat el lloc escollit per acollir la sortida i arribada de la primera OTSO Trail Dog, una cursa de 3 o 8 kilòmetres amb gairebé tot el recorregut de muntanya i que cada participant l’ha realitzat acompanyat amb el seu gos.

El preu d’inscripció de la prova ha estat de 15 euros que han inclòs diferents obsequis als participants i dos euros han anat destinats a fins solidaris per a les associacions Bomosa i Laika.

Aquesta primera edició ha comptat amb una gran participació que ha sorprès l’organització. “No pensavem que tingués tant d’acolliment” ha afirmat la directora i coordinadora de la cursa, Liliana Ochoa.

A més de ser una prova competitiva que premia el primer classificat de la categoria masculina i femenina de 8 quilòmetres, l’organització també ha premiat la participació.

Així, tots els que finalitzin la cursa tenen una medalla que, segons explica Ochoa, “és una placa per al gos on es pot gravar el seu nom”.

Alguns dels participants es van assabentar per xarxes socials d’aquesta iniciativa i tenen ben segur que repetiran quan hi hagi una altra prova on puguin córrer amb el seu gos.

Els presents també han pogut gaudir del Village instal·lat a la plaça, de tallers i una demostració d’Agility a càrrec del centre caní Kissos de Sant Julià de Lòria.

La propera cursa encara no té data prevista, però des de l’organització esperen celebrar-la cap a l’octubre.