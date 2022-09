Una caminada popular donarà a conèixer els búnquers del Baridà

El Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà organitzarà el pròxim 9 d’octubre la Caminada Popular Bunquerada. L’itinerari de la sortida enllaçarà una cinquantena de búnquers de la Línia P, una construcció defensiva aixecada al llarg dels anys 40 i 50 del segle XX en el context de la Segona Guerra Mundial. La fortificació havia de comptar amb un total de 10.000 búnquers organitzats en 169 centres de resistència des del Cap de Creus fins al País Basc.

Durant la Bunquerada, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Montellà i Martinet, es recorrerà part dels 150 búnquers que hi ha distribuïts pel Baridà, defensant una possible invasió provinent del nord per una de les valls més accessibles del Pirineu: la Cerdanya. El recorregut tindrà una distància d’11,5 quilòmetres i 476 metres de desnivell.

L’organització convida tothom a participar en la iniciativa, “que permetrà recórrer el Centre de Resistència de Martinet i donar a conèixer el moment històric en què es van construir els búnquers i aquesta gran defensa militar en un paisatge incomparable”. Les inscripcions es poden dur a terme a través d’Internet.

Recordem que el Baridà és una subcomarca de l’alta vall del Segre situada entre Sant Martí dels Castells, a l’est, i l’Estret de Mollet, a l’oest. Està integrada per municipis de dues comarques, la Cerdanya i l’Alt Urgell.