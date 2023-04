Una cadena d’hotels de filosofia ‘slow life’ adquireix la gestió de l’històric Hotel Can Boix de Peramola (Alt Urgell)

L’hotel Can Boix de Peramola ((Foto: Slow Life Hotels)

Des de fa poc més d’un mes, l’empresa Slow Life Hotels, líder en turisme slow i sostenible, ha adquirit la gestió de l’històric Hotel Can Boix de Peramola (Alt Urgell). Es tracta del primer establiment hoteler que promou aquesta filosofia en aquesta comarca pirinenca.

L’Hotel Can Boix de Peramola, de quatre estrelles, compta amb 41 àmplies habitacions, totes amb banyera d’hidromassatge, un restaurant de cuina local i una àmplia zona enjardinada amb piscina i pista de tennis. Amb aquesta nova adquisició, Slow Life Hotels aposta per un espai on es fomenti el seu tipus d’oferta turística, “per tal de gaudir d’experiències autèntiques i en contacte amb la natura“. Les empreses també hi tindran el seu lloc, ja que s’han habilitat diferents espais per a fer reunions ‘slow’, activitats de teambuilding i jornades exclusives.

Slow Life Hotels es defineix com “una empresa compromesa amb el benestar de les persones i del planeta, que advoca per una manera de viatjar més lenta, conscient i responsable”. La filosofia slow life es basa en “gaudir de la vida de manera pausada i equilibrada, valorant la qualitat per sobre de la quantitat, i cercant l’harmonia amb l’entorn i les persones que ens envolten”.





Valors fonamentals: territori, persones i hotels

La cadena hotelera afirma que se cenyeix a tres valors fonamentals: el territori, les persones i els hotels. En primer lloc, l’empresa es preocupa per a preservar i promoure la cultura, la història i la biodiversitat de les destinacions on s’ubiquen els seus establiments, col·laborant estretament amb les comunitats locals per a aconseguir “un desenvolupament turístic sostenible i responsable”. En segon lloc, Slow Life Hotels vol oferir “una experiència autèntica i personalitzada als seus hostes, promovent el contacte amb la natura i la cultura local, i posant en primer lloc les persones que treballen als seus establiments”. Finalment, el grup es planteja unir les persones amb el territori a través dels seus hotels, comprometent-se a reduir el seu impacte ambiental i promovent la sostenibilitat i l’eficiència energètica, “cuidant el medi ambient i fomentant l’ús responsable dels recursos naturals”.