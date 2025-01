Una actitud hipòcrita

Lluís R. Samper Pascual

Em sembla una hipocresia la tenacitat amb que Europa procura evitar l’arribada d’immigrants africans, quan els moviments migratoris cap al vell continent, al meu parer, reflecteixen clarament el resultat patètic de les incursions colonials europees a Àfrica, durant varis segles.

Espera Europa, que, després de saquejar els recursos humans i materials d’Àfrica a causa de la malsana febre del consum, podrà una dia establir una relació, entre iguals, que deixi enrere el sotmetiment a l’antiga metròpoli o a multinacionals, fins i tot després d’haver assolit la independència?

Com si Europa ocupés un castell, envoltat d’unes grans muralles i profundes fosses d’aigua. En l’interior del fortí tots som “caralegres”, tancant-se en si mateixa, mentre a l’exterior hi ha fam i desesperació, sobretot en països regits per governs titella posats per les grans potències.

Europa és rica gràcies, en bona mesura, a tot allò que s’emportà i continua emportant-se d’Àfrica. Creu Europa que els africans renunciaran a un millor futur del que tenen en el seu país i s’hi quedaran patint misèries i mancances, mentre a Europa es gaudeix d’un alt nivell de vida?

Ara el vell continent no solament es permet repel·lir les barcasses de desesperats, d’engarjolar i deportar aquests sers humans que arriben a les costes i interior d’Europa. Si fos conseqüent amb les seves pròpies polítiques de drets humans hauria d’acollir amb els braços oberts als africans.

Hauria també de demanar-los perdó per totes les atrocitats comeses, oferint-los compartir quelcom de tot allò que s’endugueren de les seves terres. Els africans creuen que no és tolerable que qui va cometre tota mena d’estralls com a colonitzador vingui ara a pontificar i donar lliçons de moral i drets humans.

És curiós que aquests sers humans desesperats no demanen el que els correspondria ni la devolució d’allò que els pertany. Demanen tan sols poder treballar i viure en el país que els aculli. Tot i així, no es volen, per bé que molts d’ells fan tasques que els treballadors autòctons no volen fer.